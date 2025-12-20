Fin de semana de arte y familia en Virgen del Camino

La iglesia de Virgen del Camino se convierte este fin de semana en un lienzo dinámico gracias a un avanzado espectáculo de luz y sonido. Se trata de un videomapping que adapta las imágenes a la orografía y el relieve de la fachada del templo.

«Es muy impresionante porque las imágenes se moldean y adaptan a la arquitectura de la iglesia», explica el párroco, Alberto Domínguez Munáiz. Éste destaca que el contenido del espectáculo, aunque centrado en la narrativa de la Navidad cristiana, tiene un enfoque universal que viaja hasta Nueva York, la India o Japón a través de voces, música e imágenes.

El videomapping ha sido diseñado por la empresa sevillana Profuse, especialistas que ya han dejado su huella en monumentos de la talla de «las catedrales de Sevilla o Burgos», recuerda el sacerdote. Ese trabajo se proyectó anoche por primera vez y hoy podrá verse en pases las 19,30, 21 y 21,30 horas.

Uno de los diseños mostrados ayer / Rafa Vázquez

Finalmente, mañana esta propuesta audiovisual que fusiona arte contemporáneo y patrimonio y que financia la Diputación Provincial a través del Museo, incluirá otros tres pases a las 19,30, 20,30 y 21,30 horas.

La programación navideña de la parroquia incluirá hoy la séptima edición de la fiesta familiar, que incluirá a partir de las 20 horas un potente concierto de Gospel con 50 músicos y voces, que se sumarán a la tradicional «Canción en Belén» creada por las propias familias y niños de la parroquia.

Las actividades continuarán mañana con la llegada de Valibán a partir de las 18 horas. Se trata de un grupo de teatro de sombras y marionetas, que traen a Pontevedra su experiencia tras recorrer toda Iberoamérica.

Uno de los momentos más esperados por la comunidad es el Bingo familiar y la gran rifa solidaria destinada a becas para personas en situación de pobreza. Entre los 20 premios en liza no faltan las sorpresas: en el tercer aniversario del mundial ganado por Argentina, se sortea una camiseta de la selección albiceleste firmada por Leo Messi. También hay espacio para la historia del fútbol brasileño con una elástica de Roberto Carlos.

Una pantalla de 75 pulgadas, un robot aspirador, herramientas profesionales, así como vales y cestas de cientos de euros, tarjetas regalo de Zara e incluso suscripciones anuales a la revista Hola figuran asimismo entre los premios en un fin de semana que aúna tecnología, arte y encuentro familiar.