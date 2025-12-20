El Pazo da Cultura de Pontevedra acoge este fin de semana un encuentro que pone en valor la tradición y la diversión a través de los clásicos juegos de cartas. Se trata del proyecto «Xogar por xogar», que incluye dos jornadas dirigidas principalmente a las personas mayores de 60 años. El propósito de la actividad es dinamizar las interacciones sociales entre los vecinos de todas las parroquias, demostrando sus destrezas y habilidades en distintos juegos de cartas tradicionales, pero sobre todo pasarlo bien, aunque la competitividad está a la orden del día.

Los reyes de la baraja española

No obstante, según señalan desde la organización, el encuentro también sirve «para calentar motores de cara al año que viene porque se va a celebrar el II Campeonato de Cartas Cidade de Pontevedra, que es interparroquial».

Más de una veintena de mayores se reunieron esta tarde, en la primera jornada, a partir de las 17.00 horas para participar en los tres juegos en pareja: la brisca, la escoba y el tute. Los participantes, al igual que lo harán mañana, pudieron escoger a cuál de los juegos propuestos querían jugar, pudiendo elegir uno, dos o incluso los tres. «Pensamos que algunos de los apuntados se iban a dar de baja por el mal día, pero no, se animaron», comentan desde la organización, subrayando que, a partir de los 60 años por norma general, salvo en casos en los que se hagan excepciones, «hay gente de todas las edades», incluyendo a un señor de 91 años de sabiduría.

Asimismo, la jornada también dio paso a una pequeña merienda a media tarde para estos jugadores de la generación analógica. En cambio, mañana el entretenimiento llega más temprano, a partir de las 11 horas, con los juegos individuales, donde los asistentes podrán jugar al chinchón y al cinquillo.

La actividad está promovida por la Concellería de Benestar Social de Pontevedra y fue puesta en marcha por Risotadas. Forma parte de un proyecto más amplio denominado «Cartas no Rural», que tendrá continuidad en 2026.