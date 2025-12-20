Protesta contra los despidos en Nefab
El comité de empresa de Nefab Pontevedra alerta de «la gravedad de los despidos en el turno de noche» y reclama «una rectificación inmediata». Por ello, organizan una manifestación para el día de hoy, con salida a las 12.00 horas desde el campo de fútbol de A Barcia asegurando que «no vamos a permitir que una mala gestión ponga en peligro vidas».
