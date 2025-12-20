Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta contra los despidos en Nefab

El comité de empresa de Nefab Pontevedra alerta de «la gravedad de los despidos en el turno de noche» y reclama «una rectificación inmediata». Por ello, organizan una manifestación para el día de hoy, con salida a las 12.00 horas desde el campo de fútbol de A Barcia asegurando que «no vamos a permitir que una mala gestión ponga en peligro vidas».

