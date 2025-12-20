Pontevedra confirma la llegada de 8,7 millones de fondos europeos para actuar en cuatro barrios

El Concello de Pontevedra acaba de recibir la confirmación definitiva de la concesión de las ayudas europeas para el desarrollo de su estrategia EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local). La Dirección General de Fondos Europeos resolvió de manera definitiva la convocatoria, asignando a Pontevedra una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de 8.730.304,00 euros.

Con la aportación municipal, los barrios de Monte Porreiro, A Parda, Valdecorvos y A Seca recibirán 14,5 millones para diversas obras que podrían estar ya listas en buena parte en 2027. Estos fondos se solicitaron en febrero y la concesión provisional llegó en octubre.

Ahora se certifica con una resolución definitiva que fija una tasa de cofinanciación del 60% por parte de Europa. La estructura económica del plan detalla que Europa aporta 8.730.304 euros y el Concello otros 5.820.202 euros, lo que movilizará más de 14,5 millones para esos cuatro barrios.

El proyecto de Pontevedra obtuvo la calificación de "Seleccionado" con una puntuación total de 76,5 puntos, y el concejal de Economía y responsable de Fondos Europeos, Raimundo González Carballo, celebró la resolución definitiva ya que la llegada de estos fondos "va a suponer la transformación radical" de los barrios de Monte Porreiro, A Seca-Valdecorvos y A Parda.

Además, cubraya que el Concello "cuenta con proyectos maduros lo que facilitará cumplir con el deber de haber ejecutado y pagado el 20% de la concesión a mediados de 2027"

Los fondos se destinarán a proyectos estratégicos de regeneración urbana y dotación de servicios, y el gobierno local ya había garantizado que serían ejecutados todos independiente del origen de los fondos-

En Monte Porreiro, las actuaciones incluyen la construcción de un nuevo pabellón de tenis de mesa con una cubierta verde que funcionará como plaza pública, la renovación del campo de fútbol y rugby, la rehabilitación integral del centro sociocultural con nuevo aula TIC y la reforma de las calles Alemania, Irlanda, Luxemburgo y ReinoUnido.

En A Parda se financiará el gran parque urbano de más de 34.000 metros cuadrados, una obra en ejecución desde hace meses y en Valdecorvos se creará un parque inundable como medida paliativa de las inundaciones en la calle Fernando Olmedo y ganar espacio verde.

En A Seca se urbanizará un espacio público de centralidad situado junto a la vía del ferrocarril y el plan se complegta con un Smart City, con partidas para la administración digital y la modernización tecnológica de los servicios municipales.