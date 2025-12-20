Las peluquerías, sin citas hasta enero

Cada vez queda menos para las festividades más esperadas del año. Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo son fechas marcadas en rojo en el calendario de todos. Por ello, las peluquerías y barberías de la ciudad de Pontevedra están hasta arriba para sacar a relucir los mejores peinados para estas semanas.

El sector masculino es, a día de hoy, el más solicitado en «el mes de mayor actividad del año», afirma Chema Argibay, que asegura estar cortando a «cuarenta personas al día», junto a su compañero en la barbería.

«Estamos sin citas disponibles hasta el 2 de enero, que ya se están agotando también», garantiza Argibay, que lleva «veinte días diciéndole a la gente que no les podemos cortar», a pesar de haber ampliado el horario durante estas fechas.

En las peluquerías la situación es similar, aunque no al mismo nivel. En Victoria Tomé para el 23 «ya estamos completas y el 24 también», aunque aclara que en Nochebuena «solo trabajamos media jornada», a diferencia de Chema, que tan solo descansará el día de su cumpleaños, que coincide precisamente con el día de Navidad.

Sobre las tendencias más solicitadas durante las últimas jornadas de trabajo, hay un poco de todo. En Victoria Tomé confiesan que «hay quien viene a arreglarse lo de siempre y luego están los que quieren hacerse un cambio de imagen total», aunque lo habitual es que «no arriesguen».

De hecho, Pilar Tomé, socia de la peluquería, recomienda «no hacerse cortes drásticos el mismo día del evento» para evitar «descontentos de última hora».

Las peluqerías tampoco tienen descanso. / Rafa Vázquez

Sobre este aspecto, Argibay recalca que «muchos vienen con fotos o vídeos que ven por TikTok» y, a pesar de que suele aconsejar a sus clientes sobre lo que les puede quedar mejor o peor, algunos «no te hacen caso, se empeñan en su idea inicial y luego no les gusta el resultado», cuenta.

El barbero habla de un cambio en el paradigma, ya que, tras más de una década entre máquinas y tijeras, considera que «antes era más complicado que las mujeres consiguieran un hueco en estas fechas». Sin embargo, ahora la situación, desde su punto de vista, es «totalmente opuesta», puesto que es «prácticamente imposible» que una barbería en Navidad «te dé cita para el propio día, cuando antes era algo de lo más habitual».

Parece que el sector masculino se preocupa cada vez más por su imagen personal. Y es que, durante las últimas semanas del curso, «los hombres también aprovechan para arreglarse la barba, el bigote y las cejas», algo que, durante el resto del año, suele ser menos habitual.

A pesar de que la demanda está por las nubes, ambos profesionales corroboran que siguen siendo muchas las personas que no asisten al establecimiento a la hora acordada.

«Es algo con lo que cuentas durante la preparación», explica Tomé. En el caso de la barbería, es más fácil de paliar por contar con decenas de clientes a la espera para retocarse de cara a las fiestas. «Si me fallan suelo avisar a los que sé que viven cerca y les puedo cortar rápido», relata Argibay sobre su solución de emergencia.

No obstante, piden tener el gesto mínimo de avisar con margen, ya que, en plena maratón navideña, marca la diferencia. Detrás de cada cita hay organización, horas extra y un trabajo casi invisible que solo se nota al final, cuando se baja la verja y todos están listos para celebrar.