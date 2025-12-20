Papá Noel acude mañana a la Festa de Nadal Solidaria de Bordóns

A pesar de las condiciones meteorológicas anunciadas para este fin de semana, la Asociación Cultural San Pedro de Bordóns, en Sanxenxo, sigue adelante con su segunda Festa de Nadal Infantil Solidaria, en la tarde de mañana domingo en la nueva ubicación de la carpa de eventos de la Casa Rural do Sear en Bordóns. Comienza a las 16.30 horas y habrá juegos, pintacaras, chocolate con rosca, sorteos solidarios y se podrán entregar las cartas a Papá Noel, que acudirá a la cita escoltado por muchos coches clásicos. Participa también el Dj Javi Solla y se procederá a la recogida de alimentos, ropa y juguetes a favor de asociaciones sociales de Sanxenxo.