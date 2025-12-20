O Apalpador repite visita a Pontevedra
La asociación de vecinos Eduardo Pondal organiza la onceava visita de esta figura tradicional de la Navidad gallega: O Apalpador. Saldrá a las 17.30 de O Gorgullón para recorrer toda la ciudad acompañado de música y de todos los que quieran seguirle. Pasará por las plazas de Compostela, Peregrina, Curros Enríquez y terminará en la Verdura con un pincho.
- El Sergas debe indemnizar a un niño de 11 años que sufrió una fractura de cráneo en una radiografía en Pontevedra
- El BNG expulsa a un concejal de Moraña por una denuncia de violencia machista
- La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 46.651 euros
- Ahogado y sin posibilidad de ayuda: el triste final de un gato de colonia en Pontevedra
- La variante de Alba tendrá un puente de 242 metros sobre la AP-9 y el tren
- Hallado un coche de las carreras ilegales de Poio
- Más de medio millón de euros para el nuevo local de Mango en Pontevedra
- La memoria de luz de Pontevedra