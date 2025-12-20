O Apalpador repite visita a Pontevedra

La asociación de vecinos Eduardo Pondal organiza la onceava visita de esta figura tradicional de la Navidad gallega: O Apalpador. Saldrá a las 17.30 de O Gorgullón para recorrer toda la ciudad acompañado de música y de todos los que quieran seguirle. Pasará por las plazas de Compostela, Peregrina, Curros Enríquez y terminará en la Verdura con un pincho.