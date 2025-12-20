El Luis Seoane despide a un icono del instituto
Carlos García se ha despedido del IES Luis Seoane tras 35 ligado al centro, donde ha sido director durante los últimos 12 años. Sus alumnos organizaron un pasillo de aplausos por todo el edificio en reconocimiento al importante valor y papel que ha tenido en el instituto durante todos estos años. Ahora Ariela Peliquín será la nueva responsable al frente.
