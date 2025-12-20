Los juzgados de Pontevedra reciben una media de 27 denuncias cada mes por violencia de género

El Partido Judicial de Pontevedra con competencias en materia de violencia de la mujer registró durante los tres primeros trimestres de este año un total de 239 denuncias. Esto supone una media de cerca de 27 denuncias mensuales, casi un caso al día, en los concellos que conforman la entidad: Cerdedo-Cotobade, A Lama, Poio, Ponte Caldelas y Pontevedra. Sin embargo, el número de víctimas es 190, una cifra menor al de las denuncias presentadas.

Según indicaba María José Rodríguez, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en Pontevedra, en una entrevista para FARO, esta «discrepancia de números viene porque hay víctimas que tienen más de un agresor, entonces pueden tener más de un caso activo». En contraposición, también hay casos en los que a los maltratadores se le atribuyen más de una víctima. Además, Rodríguez recordaba que en VioGén, el sistema integral donde se da de alta y se realiza el seguimiento de casos relacionados con violencia de género, se registraba un total de 109 casos activos en la ciudad de Pontevedra, que corresponden a 105 víctimas y 108 agresores.

De distinta manera a los datos de este año, las cifras contempladas en el mismo período de referencia en el pasado año 2024 establecen una relación diferente entre el número de víctimas con el de denuncias presentadas, coincidiendo ambas cifras. Así pues, en el primer trimestre de 2024, se registraron 65 víctimas, el mismo número que de denuncias, mientras que en el segundo fueron 89 y en el tercero 80. Todo ello deriva en 234 víctimas entre enero y septiembre.

La variación entre las mujeres afectadas y los escritos llega al año siguiente, en este 2025, cuando se cerró el primer trimestre con 65 víctimas, pero veinte demandas más, ascendiendo a 85 el número total de acusaciones entre enero y marzo. En el siguiente trimestre, de abril a junio, se registran el mismo número de víctimas, pero las querellas bajan a 79. Esta tendencia decreciente continúa también en el período de julio a septiembre, que termina con 60 afectadas y 75 agresores, una cifra inferior a las detectadas en el primer y segundo trimestre de 2025.

Las denuncias totales recogidas en estos tres trimestres de 2025 ascienden a 239. Aunque en el conjunto la cifra es ligeramente superior a la del pasado año, hay localidades en las que la diferencia se ve más clara. Aún así, esto no tiene por qué ser necesariamente una mala noticia, pues tal y como explica María José Rodríguez «los casos tienden a aumentar y lo consideramos como algo muy positivo, porque hacemos aflorar a lo mejor situaciones que estaban ocultas y no se denunciaban».

En cuanto a las órdenes y medidas de protección adoptadas en consecuencia de estas demandas, los jueces de Pontevedra ejecutaron 43 durante estos tres trimestres de 2024, un número muy similar al de 2025 en ese período, que finaliza con una diferencia de dos resoluciones más en el año actual.

El teléfono de atención a todas las formas de violencia contra la mujer es el 016, un servicio anónimo que presta asistencia jurídica y psicológica. No obstante, si la víctima siente que hay un peligro real para su vida, debe llamar al 091 o 062.

La tasa más baja del país: 12,9 víctimas por cada 10.000 mujeres en Galicia

Galicia es la comunidad autónoma que presenta la tasa más baja de España, con 12,9 denunciantes por cada 10.000 mujeres residentes. Esto se traduce en una media de 22 denuncias diarias recibidas por los juzgados a nivel autonómico. Además, de las 528 sentencias dictadas en el tercer trimestre del año, casi el 88% condenaron al agresor.

Volviendo a datos locales, un 84% de las mujeres denunciantes son españolas, mientras que las demandas provenientes de personas extranjeras suponen el 16% restante, todas mayores de edad. Se trata de unos porcentajes que se mantienen prácticamente estables en los diferentes trimestres. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2025, 55 de las 65 querellas recogidas pertenecen a mujeres con nacionalidad española, mientras que las otras 10 son de víctimas de otros países. En el segundo trimestre, coinciden las cifras, mientras que en el tercero, de las 60 denuncias, 49 son de personas españolas y 11 de extranjeras.