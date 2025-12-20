Fernando Delgado-Hierro es uno de los creadores de la serie ‘Yakarta’. Especializado en el guión teatral, esta vez es la primera que escribe «para una producción grande». Sin embargo, según comenta, «siempre tenía el cine en la cabeza».

—¿Cómo surge ‘Yakarta’?

Surge de Diego San José, que tenía una pequeña obsesión con el documental de Carolina Marín. Le interesaba mucho la relación que tenía con el entrenador, especialmente cuando empezaron. A partir de ahí, Diego me llama y fuimos entrando en la vida de Joserra. Nos interesaba más la parte íntima de los personajes que la deportiva, sobre todo la de este señor fracasado que participó en las Olimpiadas, que luego todo le fue muy mal, el pasado oscuro que arrastraba y este viaje que hace con Mar que le ayuda a sanar algo.

—¿La idea estaba bastante clara desde un principio?

Sí, Diego tenía bastante claro el mundo, pero la herida concreta y el desarrollo que fue tomando cambió. Había otras posibilidades. Por ejemplo, el hecho de que fueran perdedores de principio a fin fue algo que nos fuimos encontrando.

—En cierta manera, es una forma de realizar una crítica social.

Estamos en un momento en el que hay mucho discurso de éxito constante, porque estamos bombardeados con eso. Reivindicar el fracaso y a los fracasados es sanador para todos, yo creo. Poder sentirnos bien con nuestro fracaso, lo más normal es que las cosas no salgan siempre bien. El espíritu de la serie está un poco en celebrar a los que fracasan.

—¿Dónde se observa más su sello personal en la serie?

Me ha pasado una cosa bonita con Diego, que es que me he entendido bastante con él. Yo vengo del teatro y tengo una forma de escribir propia, pero me siento identificado con sus referentes. Nos hemos entendido en la cosa amarga, dentro de ese humor triste. Ha sido guay encontrar ese lugar más oscuro que tiene esta serie. Que hay algo un poco más dramático. Lo de los dobles de Julio Iglesias fue una pequeña obsesión mía que Diego me compró. Me puedo identificar en esa escena al mezclar un momento de mucho patetismo, como pueden ser estos dobles, con el momento difícil por el que está pasando Joserra.

—Es la primera vez que escribe el guión de una serie, ¿qué ha aprendido?

Pues he aprendido mucho, la verdad. De Diego he aprendido un montón, porque es un guionista brillante. Le da mucho valor a los diálogos, que no es tan común a veces en otros guionistas, que priorizan otras cosas. A mí me gusta mucho eso también porque vengo del teatro, me he sentido en casa.

—¿Les gustaría rodar una segunda temporada?

Hablábamos mucho de esto, tenemos dudas. Por un lado, lo teníamos en mente. Ahora dudamos de si es mejor dejarla como una historia ya cerrada o no, o sea, todavía no lo tenemos claro del todo.

—¿Tiene algún nuevo proyecto entre manos?

Tengo un largometraje en desarrollo con Mediapro también. Es un guión que he escrito antes, aunque todavía no se ha realizado. El proyecto se desarrolla en Sevilla en el año 92, coincidiendo con la Expo y es la historia de un padre y de un hijo a lo largo de un año. Esperemos que se pueda rodar en los próximos años.