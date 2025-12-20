Las excavaciones arqueológicas en la Illa de Tambo confirman su ocupación desde la Edad del Hierro

Los trabajos arqueológicos realizados en las últimas semanas en la Illa de Tambo, impulsados por el Concello de Poio y la Xunta de Galicia, concluyeron con un balance muy positivo, ya que se "confirma la existencia de un conjunto de restos patrimoniales de gran valor histórico y científico, susceptibles de ser objeto de futuras investigaciones", según destaca la administración local.

El potencial patrimonial abarca desde épocas antiguas hasta casi la actualidad y se atribuye "la preservación de la isla a su uso como zona militar, que favoreció que el estudio de su realidad arqueológica sea de gran importancia".

Las actuaciones realizadas por Tempos Arqueólogos, que incluyeron tareas de prospección arqueológica intensiva y la realización de diversos sondeos valorativos, permitieron documentar evidencias de ocupación continuada en la isla a lo largo de distintos períodos históricos, desde la Edad del Hierro, unos 1.200 años antes de Cristo, con las estructuras de terrazas del Castro de Tambo, hasta la presencia militar con numerosas estructuras e inscripciones datadas en el siglo XX.

Con anterioridad a este proyecto ya se conocían indicios de una ocupación antigua de la isla, como el petroglifo localizado en la roca Tafoni o los niveles constatados en el perfil de la playa en los años 90. A estos datos se sumó el hallazgo de un fragmento de tégula, que apuntaba a la posibilidad de una ocupación entre la Edad Antigua y la alta Edad Media.

Las excavaciones realizadas ahora permitieron ampliar y confirmar estos datos. La realización de la cata valorativa en el entorno del yacimiento de A Area da Illa posibilitó la documentación de una posible hoguera u hogar asociado a niveles interpretados en los años 90 como momentos pertenecientes al Bronce Final. Del mismo modo, la cata realizada en el entorno del Castro de Tambo permitió recuperar material de la Edad del Hierro, corroborando la ocupación de la isla en este período.

Especial relevancia tiene también la cata realizada en las cercanías de la fuente de San Miguel, donde se recuperó material romano en un contexto primario, lo que indica la presencia romana en la isla.

Trabajos arqueológicos en la isla / FdV

Otro de los sondeos aportó también resultados positivos con el registro de material cerámico de cronología medieval, con un contexto cerrado asociado a estructuras documentados en el año 2023 en lo alto de la isla. Estas estructuras se interpretan como parte de un posible complejo ermitaño, una hipótesis basada en las fuentes escritas, entre ellas Frei Martín Sarmiento, que hace referencia a la presencia de ermitaños y monjes y a la ocupación continuada del territorio de la isla.

Los trabajos se completaron con un nuevo sondeo en el interior del antiguo lazareto, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre su construcción y los usos posteriores a su abandono a finales del siglo XIX.

Esta nueva intervención arqueológica en la Illa de Tambo fue impulsada por la Xunta y el Concello con el objetivo de ahondar en el conocimiento histórico de este espacio. A través del convenio firmado, la administración autonómica financia el 100% de los trabajos, con un presupuesto total que asciende la cerca de 30.000 euros.