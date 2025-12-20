Detenido un hombre que estaba en busca y captura en Pontevedra
Se encontraba durmiendo en el descanso de las escaleras de un edificio de la ciudad
Jose Antepazo
La Policía Local de Pontevedra detiene a un delincuente que tenía una orden de busca y captura, con el posterior ingreso a prisión.
Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 15 de diciembre, cuando los vecinos de un edificio de la ciudad se alertaron por la presencia de un individuo que se encontraba durmiendo en el descanso de las escaleras, por lo que decidieron llamar a los agentes. Cuando estos llegaron al lugar, procedieron a identificar al hombre y a realizar las comprobaciones habituales a través de los sistemas policiales.
La sorpresa llegó al observar que sobre esta persona pesaba esta orden judicial, por lo que le informaron de la situación y procedieron a su detención y finalmente fue trasladado a las dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial.
