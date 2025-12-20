La Denominación Rías Baixas sube las cuotas a sus asociados, sin actualizar desde el año 2001
El pleno también aprueba el presupuesto de 2026
REDACCIÓN
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas celebró en Pontevedra el último pleno del año, que aprobó el presupuesto para 2026, el Plan de Promoción para el próximo año y la decisión de que, a partir de ahora, las cuotas que según su actividad abonan los inscritos en el seno de la Denominación de Origen se actualizarán en función del IPC del ejercicio anterior. Estas cuotas estaban vigentes desde 2001 y que a partir del día 1 de enero de 2026 se actualizarán cada año al IPC del ejercicio anterior.
Según insiste el Consejo, «esta actualización de cuotas es la primera que se hace en 25 años» pero aclara que « el acuerdo no afecta al importe actual para las precintas de garantía y para la cuota de nuevas inscripciones, que se mantendrán como hasta ahora.
El presupuesto de 2026 se presenta equilibrado en gastos e ingresos y ascenderá a 4.371.828 euros, que proceden de las cuotas de los asociados e ingresos extraordinarios (62%), las subvenciones y el remanente de años anteriores. Este dinero se destinará a gastos de funcionamiento, control de calidad (19,3%), promoción (68,5%) e inversiones. El Plan de Promoción incluye acciones, planes de promoción, campañas publicitarias «Blanco como Ninguno» y la que se desarrolla conjuntamente con la D.O.P. Jamón de bellota 100% Ibérico de los Pedroches.
