Tras ser la actriz más joven en ganar la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, Carla Quílez, que da vida a Mar en la serie «Yakarta», está nominada a los Premios Feroz 2026 como Mejor actriz protagonista de una serie.

—¿Qué fue lo primero que pensó cuando le ofrecieron participar en ‘Yakarta’?

Sentí que tenía el gran honor de tener esta oportunidad con cuatro maravillosas personas como pueden ser Fernando, Elena Trapé, Diego San José y Javier Cámara. Estábamos hablando de un proyecto que prometía y que a mí me hacía mucha ilusión estar en él y poder compartir con ellos. Cuando me dijeron que estaba dentro del proyecto me emocioné muchísimo, fue un momento bastante bonito.

—Usted es bailarina, ¿cómo se interesa por ser actriz?

Pues mira, en la vida me había llegado a plantear el poder ser actriz. Luego llegó el tema de la serie ‘La maternal’, que la directora de casting contactó conmigo a través de un reel en Instagram que yo subí bailando. Estábamos en plena pandemia, me vieron por ahí bailando y dijeron «vamos a decirle a ver si le apetece meterse en este viaje» y al final las cosas han salido bien, estoy muy contenta.

—¿Qué destacaría del papel de Mar?

Es una niña que por mucho que la vida en ese momento no le quiera, vea que no hay salida o los estudios le vayan mal, tiene como válvula de escape el bádminton. A la vez, bueno, su madre está pasando por unos tiempos de «ahora estoy con pareja, ahora no» y eso a ella le afecta y no quiere convivir con ella, pero le llega la propuesta de Joserra y decide no tener miedo y decir «yo quiero luchar, no tengo nada más que perder y voy a meterme en esta aventura». Al principio suena un poco arrogante y el espectador no empatiza tanto con ella, pero por cómo evoluciona y supera sus traumas del pasado, como el no confiar en los adultos, hace que se le coja cariño. Además, conoce a una persona que no esperaba nada de él y al final saben que se necesitan mutuamente.

—Nunca había jugado al bádminton, ¿cómo llevó esto?

A mí me dijeron que tenía que jugar al bádminton. De hecho, la última prueba del casting fue en una cancha de bádminton con un entrenador profesional. Nunca había hecho bádminton, pero cuando me metí ahí dije «me lo voy a sacar como sea» y ha salido bastante bien. Estuve tres meses «a full», tres días a la semana, dos horas cada día. Es un deporte todo el rato explosivo hasta que acaba el partido. Hace poco conocí a Carolina Marín y me dijo que lo había hecho increíble. Yo ya estoy satisfecha.

—¿Qué fue lo más difícil de dar vida a Mar?

La relación con el personaje de Joserra, porque me costaba a veces poner ese lado duro con Javi (Cámara) porque sé que es una persona maravillosa y compagino mucho con él, es difícil romper esa barrera. Lo admiro mucho.

—¿Qué le gustaría hacer en un futuro?

Siempre he tenido diferentes ideas, pero espero seguir dedicándome a este mundo porque me encanta y es mi vocación, he encontrado el lugar donde me siento segura. Me encantaría compartir reparto, el que sea, con dos personas. Una es Álvaro Morte y se lo he podido decir en persona. La otra figura femenina que observo todo el rato es Najwa Nimri, para mí es la diosa de todo.