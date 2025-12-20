El BNG intensifica en Vilaboa su presión al Gobierno el rescate la AP-9 y poner "fin" a sus peajes

A solo unos días de una nueva subida en los peajes de la AP-9, estimada en más de un 4 % a partir del próximo 1 de enero, el BNG ha incrementado la presión para exigir al Gobierno que ponga fin a estos pagos y que rescate de manera "inmediata" la concesión.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha encabezado este sábado un acto de protesta, ante el peaje de Vilaboa, en el que dirigentes nacionalistas han reivindicado que esta autopista sea transferida a Galicia.

"Es injustificable que los gallegos sigamos pagando por una infraestructura más que amortizada", ha sostenido Rego, que ha recordado que esta concesión, que debería haber terminado hace ya 12 años, ha sido declarada ilegal por la Unión Europea.

El Gobierno, según el diputado del BNG, debe actuar "lo antes posible" para resolver la concesión de la AP-9 a la compañía Audasa, y priorizar así los intereses de los ciudadanos "frente a los de una empresa participada por fondos buitre".

Para Néstor Rego, es "escandaloso" que los gallegos sigan pagando peajes por circular por esta autopista y ha añadido que "no tiene ningún sentido seguir perpetuando un modelo que perjudica la movilidad, la competitividad económica y la cohesión territorial"

En todo caso, el BNG exige al Gobierno que adopte "medidas inmediatas" para evitar el aumento de los peajes en 2026, ya sea negociando con la concesionaria o asumiendo los incrementos previstos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

"El futuro de la AP-9 debe pasar por una gestión pública, sin peajes y al servicio de la mayoría social de la Galicia", ha defendido Néstor Rego, que considera "importante" avanzar hacia la transferencia de la autopista a la comunidad gallega.

Ha recordado que, actualmente, la iniciativa legislativa aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego se halla en tramitación en el Congreso, pero el PSOE ha registrado enmiendas que "modifican sustancialmente" el texto acordado por la Cámara gallega.

Ante esta situación, el BNG reclama al PSOE retirar las enmiendas presentadas y respetar la unanimidad expresada en Galicia porque, ha señalado el diputado, "solo así se podrá hacer efectiva la transferencia de la autopista y garantizar una gestión al servicio del país".