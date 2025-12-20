El BNG insta al Gobierno central a que «se ponga a trabajar» para ‘Abrir Marín ao mar’

El BNG en el Congreso destacó ayer la aprobación en la Cámara Baja del proyecto «Abrir Marín ao mar», tras lo cual el Bloque ahora urge a que el Gobierno central «se ponga a trabajar». La propuesta nacionalista salió adelante por apenas cinco votos a favor contra tres en contra, en la comisión de Defensa, ya que hubo 35 abstenciones, entre ellas las de PSOE y PP.

Con esta victoria tan escasa, el BNG detalla que la iniciativa tiene como objetivo avanzar en la cesión de los espacios portuarios y de la Escuela Naval que la formación considera «en desuso o infrautilizados», algo que niegan socialistas y populares, lo que da escasos visos de prosperar pese a la aprobación parlamentaria.

El diputado nacionalista Néstor Rego y la portavoz municipal del Bloque en Marín, Lucía Santos, celebraron ayer en el municipio la propuesta mientras el parlamentario recalcó que el Gobierno tiene la «obligación política de rectificar y ponerse a trabajar».

«Los ministerios implicados, Defensa y Transportes, ya no tienen excusas: deberán impulsar el proyecto para abrir Marín al mar y facilitar la cesión de los espacios que no cumplen una función esencial», dijo Rego. Para el nacionalista, es «anómala e injusta» la situación en Marín, que a su juicio está prácticamente cerrada al litoral como consecuencia de los vallados del Puerto y de la Escuela Naval.

En este sentido, el diputado añadió que «recuperar el acceso al mar» permite «aprovechar espacios» para crear zonas verdes, espacios públicos y nuevas áreas de uso social para la ciudadanía. Por su parte, Lucía Santos destacó el papel del BNG en las Cortes del Estado ye insistió en que es «urgente que los espacios abandonados o infrautilizados reviertan» en el municipio.