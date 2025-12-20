Bizcocho de turrón y postales navideñas

O Ganapán continúa con sus talleres infantiles gratuitos. Durante la jornada de hoy, niños entre 4 y 10 años aprenderán a preparar un bizcocho de turrón y crearán postales navideñas a mano para felicitar las fiestas a sus seres queridos. La celebración será en la primera planta del Mercado de Abastos en el horario habitual, de 11.30 a 13.30 horas.