El área sanitaria premia las tarjetas y decoraciones navideñas de su personal
REDACCIÓN
El Hospital Montecelo acogió la entrega de premios de los concursos de decoración y tarjetas de Navidad del área sanitaria, un certamen que busca resaltar la creatividad de los profesionales. El acto, amenizado por la Coral Polifónica O Chopo, sirvió también para rendir homenaje a María Ángeles Gutiérrez Cotarelo, quien cumple 30 años elaborando el belén del Hospital Provincial.
En tarjetas primer premio fue para María del Mar Fernández. Los accésits recayeron en Mercedes Castro y Francisca Fernández Riveiro. En decoración el máximo galardón lo obtuvo el equipo de Urxencias Materno-Infantís del Hospital Provincial y los accésits fueron para los servicios de Consultas Externas (Hospital do Salnés) y Cardioloxía (Montecelo).
