Acaba el curso, empieza Poio Máxico

La carpa Poio Máxico arrancó ayer con éxito y una gran participación familiar. Coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares, numerosas personas se acercaron hasta A Seca para disfrutar de la fiesta inaugural de este espacio que, junto con las siete Aldeas de Nadal, es uno de los puntos neurálgicos de la programación del Concello de Poio para estas fiestas.

Una de las atracciones / FdV

Atracciones gratuitas en el exterior de la carpa, talleres de maquillaje, juegos para todas las edades, hinchables y la música de La Gramola Gominola primero y la animación del DJ Quico después, pusieron el ambiente y la magia en este primero día de funcionamiento de la carpa.

El alcalde Ángel Moldes destacó que todas estas actividades son gratuitas, desde los talleres y juegos hasta las atracciones que se sitúan en el exterior de la carpa Poio Máxico o en las Aldeas de Nadal.

Poio Máxico ofrece una programación pensada para que personas de todas las edades puedan disfrutar juntas de estas fechas tan especiales. Estará abierta hasta el día 6 de enero, en horario de 16.30 a 20.30 horas. Incluye zonas de juego para la primera infancia (0-3 años), talleres diarios (manualidades, cuentacuentos, creación de pulseras, experimentos de slime, juegos tradicionales, origami, decoración de galletas...), hinchables, atracciones, zona juvenil con mesa de ping-pong, futbolín..., área de lactancia y una completa oferta de actuaciones durante todas las fiestas.

Durante estas fiestas, el escenario de la carpa acogerá también otras propuestas. Hoy sábado, a partir de las 17.30 horas, se celebra la entrega de los premios del Concurso de Tarxetas de Nadal y, a continuación, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo musical Os tres Porquiños, en colaboración con el programa +Escénicas de la Diputación. Es una obra musical con muñecos a tamaño real. y supone una revisión de la tradicional fábula para adaptarla a los nuevos tiempos, incluyendo la figura de Xan y Xiana, dos exploradores muy aficionados a los cuentos, que se adentran en el bosque para conocer sus personajes favoritos. Mañana domingo, a las 18.00 horas, la magia se convertirá en la protagonista de la tarde con un taller infantil y la posterior actuación de los magos Iago Saavedra y Sara Rodríguez, con espectáculos participativos y llenos de humor para sorprender a públicos de todas las edades.

La programación se completa con actuaciones como ‘La magia navideña’ del Mago Paco (jueves 25), la ‘Aldea Musical de Nadal’ con Nelson Quinteiro (viernes 26), los conciertos de la Escola de Acordeóns de Campelo (sábado 27) y de la Escola de Música de Poio (domingo 28), el teatro infantil A Pirata Lola (sábado 3 de enero) o el espectáculo internacional de Pica Pica con su propuesta ‘Navidad Total’ (domingo 4 enero), entre otras actividades que harán de la carpa Poio Máxico uno de los grandes puntos de encuentro navideño en el municipio.