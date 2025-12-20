Abre en el Parque Eguren la carpa Engado Marín

La carpa Engado Marín infantil e Xuvenil abrió ayer en el Parque Eguren con la actuación del Ballet de Galicia. Incluye hinchables, guardería-ludoteca, talleres, circuito de educación vial, dianas, futbolines, billares, discos, scape room, gafas virtuales y otras propuestas. Mañana domingo el espíritu navideño se extenderá también a Seixo con la celebración del I Mercadiño de Nadal, que se desarrollará en la Plaza. Además, a las 12.00 horas, Papá Noel recorrerá el centro de Marín con la tradicional Papanoelada motera, organizada por la asociación Galicia Solidarios.