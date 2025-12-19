Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

Xogar por xogar, una apuesta por los pasatiempos de cartas clásicos

La actividad se celebra este fin de semana en el Pazo de la Cultura

J. A.

Pontevedra

El Pazo de la Cultura de Pontevedra acoge este fin de semana el programa «Xogar por xogar», se trata de un encuentro lúdico promovido por la Concellería de Benestar Social y puesto en marcha por Risotadas para mostrar las destrezas de los participantes en distintos juegos de la baraja española y pasarlo bien en compañía en esta apuesta por los juegos de cartas tradicionales.

Las actividades son gratuitas, pero requieren una previa inscripción para participar. Se puede hacer de diversas maneras: mediante la cobertura de un formulario en la página web apuntate.pontevedra.gal, a través del teléfono 651 720 350 o incluso en el propio Pazo, media hora antes del inicio de los juegos.

La primera jornada se desarrolla mañana sábado de 17.00 a 20.30 horas, donde se jugará por parejas a la brisca, a la escoba y al tute. Al día siguiente, domingo 21, se celebrarán los juegos individuales, el chinchón y el cinquillo, de 11.00 a 13.30 horas.

Principalmente, la actividad va dirigida a las personas mayores de 60 años de todas las parroquias, donde los vecinos y vecinas encontrarán información en los centros sociales. No obstante, las inscripciones también están abiertas a la población urbana.

Esta reunión forma parte del proyecto «Cartas no Rural», que tendrá continuidad en 2026 para contribuir a dinamizar la vida social de las parroquias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents