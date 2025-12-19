Vilaboa crea una tasa para bodas civiles de entre 120 y 145 euros

El Concello de Vilaboa aprobó una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de matrimonios civiles, que establece las condiciones económicas para la celebración de estas ceremonias en el término municipal. La tasa, que responde a los costes asociados a la prestación de este servicio municipal, fija dos tarifas diferenciadas: 120 euros para las ceremonias celebradas en la Casa Consistorial y 145 euros para aquellas que tengan lugar en otras localizaciones del municipio, siempre que sean oficiadas por el alcalde o concejal en quien delegue.

Según el Concello, este importe permite cubrir los gastos derivados de la organización y celebración de los enlaces civiles, que incluyen la preparación de las instalaciones, la disponibilidad del personal municipal necesario, la tramitación administrativa y la presencia del celebrante autorizado durante la ceremonia, ya sea en horario habitual o fuera de él. El pago se realizará mediante autoliquidación en el momento de presentar la solicitud.