La variante de Alba tendrá un puente de 242 metros sobre la AP-9 y el tren

Una carretera de 980 metros delimitada por dos glorietas en la carretera de Vilagarcía y la N-550 y con un puente de 242 metros en su tramo central. Es el diseño básico de la variante de Alba, cuya tramitación ambiental ya está en marcha apenas quince días después de su presentación oficial por la conselleira de Infraestruturas, María Martínez allegue. Ese puente se presenta como la estructura más significativa del vial. Con sus 242 metros, está diseñado para salvar con un único tramo la AP-9, la línea ferroviaria del Eje Atlántico y el río da Gándara. Tendrá una altura máxima de 17,4 metros.

La documentación expuesta al público, que aún no incluye las expropiaciones necesarias, detalla que la carretera «se inicia en la PO-531, por medio de un enlace a nivel sobre la glorieta existente. La primera alineación, en planta, es una recta, de 389 metros de longitud, que da paso a una sucesión de dos curvas hacia la derecha, de 1.800 metros de radio y 48 metros de longitud la primera y 1.860 metros de radio y 543 metros de longitud la segunda, en medio de la cual se alcanza el final de la vía, la conexión con el tramo local de la carretera N-550. Ésta se resuelve mediante un nuevo enlace a nivel con tipología de glorieta».

Tendrá «una calzada con dos carriles de 3,5 metros de ancho, con arcenes exteriores e interiores de dos. La zona ajardinada se proyecta de 1,22 metros (incluyendo el bordillo) y la senda peatonal presenta una anchura de 2,50 metros. En el tramo en viaducto, se sustituyen la zona ajardinada por los pretiles, con una ocupación de entre 0,70 y 0,80 metros.

Se trata del diseño definitivo de un proyecto que acumula años de diseños y tramitaciones, con protestas vecinales contra los trazados anteriores, pero también apoyos ciudadanos para disponer de una alternativa que elimine el tráfico de la sinuosa y estrecha PO-225, que soporta hasta 12.000 vehículos diarios.

Con una inversión prevista de 12 millones de euros, la nueva variante funcionará como un bypass que absorberá gran parte de ese tráfico, pero también de la PO-531 (con 19.200 vehículos/día) y la N-550 (18.000 vehículos/día).

El plan cuenta con el respaldo municipal y la Xunta prevé que en el primer trimestre de 2026 se entregue el proyecto del trazado, una vez se complete la tramitación ambiental ya en marcha. Después llegará la información pública del proyecto, para continuar en 2027 con la aprobación definitiva y la licitación de la obra. Si se cumplen las previsiones, Pontevedra y la comarca verán finalizada esta variante histórica en el horizonte de 2029.

En Campañó se ampliará la actual glorieta de la PO-531, que pasará a tener dos carriles de acceso. También se creará una intersección para conectar con la carretera local entre los lugares de Cachalpal y O Freixo, y una nueva glorieta intermedia a niel que unirá Pontecabras y Banqueira, en la que también se dará continuidad a la nueva senda proyectada. Por lo que respecta a la conexión con la N-550, el trazado finalizará en una nueva glorieta sobre la carretera de Santiago, una infraestructura con un diámetro exterior de 38 metros y en la que también se dará continuidad a los itinerarios peatonales en ambos márgenes.