Tres obras gallegas y una catalana premiada para los Domingos do Principal

Una nueva edición de los Domingos do Principal echará a rodar el 11 de enero. El concelleiro de Cultura Demetrio Gómez avanzó, junto a Xacobe Rodríguez de la compañía Teatro Akatro, que será «una colección de obras del mejor teatro gallego y una función que viene de más allá de nuestras fronteras». La venta de entradas comenzará mañana desde 4 euros las individuales y 12 por el abono para las cuatro funciones.

Rodríguez aprovechó para comunicar que traen «teatro para toda la familia, son espectáculos que normalmente tienen diferentes lecturas». La primera obra será Molto Barroco, de Píscore, una comedia musical, con duración de 70 minutos y edad recomendada a partir de 5 años. Coa cabeza nas nubes, de Söa, se subirá a las tablas en el segundo turno con un show que mezcla danza y clown.

El 25 de enero llegará el momento de Bulebule, de Os Náufragos, «una hermosa obra que explora los caminos de la igualdad, destacando el esfuerzo de las mujeres por derribar las barreras que les impiden acceder a determinadas profesiones», adelantan desde la organización. Por último, la compañía catalana Campi Qui Pugui presentará Camino a la escuela. Una historia de tres hermanas que se enfrentan diariamente a obstáculos y adversidades para llegar a la escuela. Fue nominada a los Premios Max 2021, y galardonada en Premios de la Crítica de Cataluña de 2020 al Mejor Espectáculo Familiar y Premio Feten Mejor Puesta en Escena 2021.