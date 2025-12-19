El tejido asociativo de Pontevedra opta a 3,2 millones de fondos provinciales para obras y equipos

La Diputación reserva 3,2 millones de euros para las tres líneas de ayudas dirigidas al tejido asociativo y movimiento vecinal de la provincia: +Aqua, +Novaqua y Provincia Comunitaria. El presidente Luis López señaló que, en los dos años y medio últimos «se beneficiaron ya mil colectivos y distribuyeron 11,5 millones de euros». El plazo de solicitud abrirá el día siguiente al de publicación de las bases de las convocatorias en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerán activas hasta el uno de abril de 2026.

Concretamente, las líneas de ayudas dirigidas a las comunidades de aguas, +Aqua y +Novaqua, estarán dotadas en 2026, con más de 1,8 millones de euros «y van permitir avanzar en la mejora de la calidad de auga y de las instalaciones y en la regularización de las traídas».

En lo que respecta a la Provincia Comunitaria, la línea de ayudas dirigida a asociaciones de vecinos, confederaciones, federaciones o uniones de asociaciones de vecinos y mujeres rurales de la provincia, el presupuesto asciende a cerca de 1,5 millones, con hasta 10.000 euros por entidad.

Así, en este caso con las ayudas provinciales, los colectivos podrán ejecutar obras, adquirir equipamientos o afrontar gastos derivados de la gestión y tramitación de la subvención y del pago de tasas, así como trabajos de desbroce y limpieza de terrenos.

También, el gobierno provincial anunció la aprobación de una inversión de 2,2 millones para la gestión del CAAN y el servicio de recogida de animales para el período 2026-2027. «A través del CAAN prestando servicio a 52 municipios de la provincia donde realizamos más de 20.000 intervenciones y atendemos una media de entre 250 y 300 animales en la sede de Armenteira», subrayó López.

Entre otros asuntos, la Diputación ha puesto en marcha el programa ‘Xuventude a Máis’, dotado con 100.000 euros para que los municipios de la provincia oferten a la juventud propuestas de bienestar, creatividad y conexión con el entorno. De esta manera, se ofertarán 102 talleres y los municipios de menos de 20.000 habitantes podrán solicitar de dos a cuatro actividades. Según explicó López, estarán dirigidos a jóvenes de entre 16 y 35 años y se celebrarán entre septiembre de 2026 y marzo de 2027. Serán de 20 horas de duración, para grupos de entre siete y 15 jóvenes y, se distribuirán en tres grandes temáticas.

Homenaje a los trabajadores que se jubilan

La Diputación celebró este viernes el tradicional acto de homenaje a la trayectoria de los diecisiete trabajadores de la Diputación que se jubilan este año. «Este es un día para celebrar, festejar y estrechar los lazos que nos unen, rindiendo homenaje a 17 personas que dedicaron buena parte de su vida al servicio público, a construir desde la Diputación una provincia más unida, próxima y justa», declaró Luis López.

Son María Eugenia Valenzuela Senn, José Manuel García Ogando, Fernando Vilar García, Francisca Fernanda Uz Teijeiro, Obdulia Suárez Paz, María Isabel Bastón Rial, Manuel Ángel Lores Buezas, Jose Ramón Rodríguez Alonso, Miguel Gómez Márquez, Jesús Gabriel Martínez Vidal, Dionisio Calvarro Sánchez, Celso García Alonso, María Placeres Rodríguez Rey, José Luis Castro Carpintero, Rafael Castro Fontenla, Bernardo Sartier Boubeta y Juan José Beloso Marino. Hubo un especial recuerdo a José Manuel Pérez Matos y José Ramón Paz Cacabelos, fallecidos este año.