Taller infantil de postres con O Ganapán

El espacio infantil O Ganapán del Mercado de Pontevedra celebra este sábado una edición dedicada a los postres de Navidad. Los niños podrán sorprender a sus familias con postres diferentes esta Navidad. Es necesaria inscripción previa en oganapan@gmail.com

