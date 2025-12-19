Sanxenxo abre la primera planta de almacenamiento energético independiente

Sungrow Renewables, perteneciente al grupo chino Sungrow y especialista en el desarrollo y fabricación de equipos de energía renovable, inauguró ayer en Sanxenxo la su primera planta de almacenamiento energético independiente en España. Según informó la multinacional en un comunicado, el proyecto es una instalación referente por su contribución a la estabilidad eléctrica, la innovación tecnológica y la transición hacia un modelo energético más sostenible.

La inauguración se desarrolló ayer en la planta que está ubicada en el polígono empresarial de Nantes y al acto acudieron la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el CEO de Sungrow Renewables en Western Europe, Daniel Sánchez; y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.

«La planta de Sanxenxo es una muestra de nuestro propósito de liderar la transición energética con tecnología, experiencia y visión de futuro. Esta instalación pionera en Galicia y en España demuestra que nuestra empresa es ya un referente en el mercado ibérico y esta es la primera operación de muchas otras», ha remarcado el CEO de la compañía.

La planta responde al proyecto ‘Bess Sanxenxo’ en el que han instalado un sistema de almacenamiento energético independiente con baterías LFP en formato contenedor.

Con 5MWh de potencia instalada y 20MWh de capacidad de almacenamiento, la instalación permite absorber energía eléctrica de la red en momentos de baja demanda, almacenarla y posteriormente devolverla al sistema cuando sea necesaria. En este sentido, en condiciones operativas complejas, el proyecto abastecerá a 2.000 hogares al año.