Rocío Ibáñez es una ilicitana que dedicó casi cuarenta años de su vida a trabajar en empresas de calzado. La vida le sorprendió cuando menos lo esperaba y ahora está nominada a Mejor actriz de reparto en los Premios Feroz 2026.

—Tras dejar el mundo del calzado atrás, ¿cómo ha sido esta experiencia en su segundo largometraje?

Estuve toda la vida dedicándome al calzado. Me animé a la aventura y fue una experiencia maravillosa, no tendré otra así. Me gustaría que hubiese durado más. En verdad me lo pase bestial, yo puedo confirmar que nunca es tarde para descubrir una nueva vocación.

—¿Le gustaría continuar en el sector cinematográfico?

Sí, me gustaría seguir haciendo alguna «cosica» o algo porque he descubierto que me encanta, pero claro, ya veremos.

—Sin previa experiencia, está nominada a los Premios Feroz como Mejor actriz de reparto, ¿cómo recibió este reconocimiento?

Me quedé «atormentá». Cuando me llamaron y me lo dijeron no me lo creía, ahora parece que poco a poco me lo voy creyendo. Toda la familia, los amigos y allá a donde voy me dicen que hago un buen trabajo, entonces digo «si todo el mundo me lo dice es que estará bien». Todos están superorgullosos de mí, hasta los vecinos de la panadería, todos lo han visto. No tenían Netflix, pero a raíz de salir yo se lo pusieron y les ha encantado. También han visto el documental, a mí me gustó mucho.

—Si le diesen a elegir, ¿qué papel le gustaría interpretar?

No tengo ni idea, porque ‘Grease’ de John Travolta no, ¿verdad? Cuarenta años después...

—Comentó que el carácter de Margarita le recordaba al de su madre.

Sí, yo pensaba que Margarita Seisdedos era una mujer que tenía carácter por cómo defendía a su hija y demás y yo me acordaba de mi madre. Mi madre si se meten conmigo, se hubiese comido a quien fuera. Por eso, siempre que la interpretaba sacaba ese carácter de mi madre.

—¿Qué pensó cuando le propusieron el papel?

Yo fui pensando que iba a hacer un papelito en algún episodio. No sabía lo que tenía que hacer de trabajo, ni lo que iba a durar o que iba a tener un papel como el que tuve, no sabía nada. Me vine pensando «van a hacer una serie y voy a salir como la abuela de alguien o lo que sea». No me lo pensé, me vine a la aventura.

—¿Cómo definiría el personaje de Margarita dentro de la serie?

Para mí, a través del personaje se puede entender mejor a Tamara o a Yurena porque te haces una idea de la vida de esa chica, lo que ha sufrido ella y también la madre, dejándolo todo atrás y acompañándola a todas partes. Yo más que a Yurena recuerdo a Margarita Seisdedos, pero tampoco la ubicaba porque no solía ver ese programa. Me acordaba más del nombre, pero no le ponía cara.

—¿Cómo decidió adentrarse en el cine?

De broma. Una amiga que nos conocemos de desayunar en la misma cafetería me dijo de ir a un casting, que no hacía falta ser profesional. Yo le dije que no iba, pero al final por seguirle la broma le dije que le acompañaba. Dijimos que si llamaban a alguna, la otra le acompañaba, pero terminamos saliendo las dos en la película.