El Real Club Náutico de Sanxenxo se hace más sostenible con una innovadora instalación de aerotermia

El Real Club Náutico de Sanxenxo ha dado un nuevo paso dentro del proyecto RCNS Sostenible con la puesta en marcha de una instalación de aerotermia, ejecutada por la empresa instaladora Inelsa, una actuación que la entidad califica de "clave en su estrategia de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental"

Con esta actuación, el club logra la eliminación total del consumo de gasoil y apuesta por un sistema energético más limpio y eficiente. La nueva instalación permite además aprovechar de forma óptima la energía generada por la planta fotovoltaica, maximizando el autoconsumo y reduciendo de manera significativa la huella de carbono de la entidad.

El Real Club Náutico de Sanxenxo, a través de Modesto Prieto, miembro de la junta directiva, expresa su satisfacción por el resultado: “Queremos agradecer de manera muy especial el gran esfuerzo realizado por Inelsa, empresa responsable de la instalación, que ha trabajado con enorme profesionalidad y compromiso para completar el proyecto en un tiempo récord. Su implicación ha sido clave para que esta actuación vea la luz en las fechas previstas.”

Asimismo, el RCNS expresa su agradecimiento a las instituciones que han hecho posible el desarrollo del proyecto, en particular a la Xunta de Galicia, a la Consellería do Mar, y al Galp Ría de Pontevedra, y subraya que el proyecto RCNS Sostenible está cofinanciado por la Unión Europea.

Con la puesta en marcha de la aerotermia, el Real Club Náutico de Sanxenxo sostiene que "reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos, consolidándose como una entidad de referencia en el ámbito náutico y deportivo también en materia medioambiental".