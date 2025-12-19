El PSOE insta a la Xunta a mediar en el conflicto de Ence y mantener sus empleos

El PSOE decidió elevar al Parlamento de Galicia el conflicto laboral originado por el despido colectivo anunciado por Ence en su fábrica de Lourizán, y pide que «mantenga todos los puestos de trabajo». La parlamentaria Paloma Castro insta a la Xunta «a hacer valer los compromisos públicos asumidos» por Ence en materia de empleo e inversiones, reclamar de manera firme que la empresa retire cualquier pretensión de despidos colectivos en el marco del expediente de regulación de empleo actualmente y negociación y a utilizar todos los instrumentos de mediación y presión administrativa y normativa a su alcance», incluida «la intervención de las consellerías competentes en Industria, Emprego e Facenda».

Además de esta iniciativa, Castro también presentó una interpelación con una batería de preguntas para las que solicita respuesta por escrito, en las que interroga al gobierno gallego sobre las actuaciones concretas que llevó a cabo «desde que Ence anunció el Expediente de Regulación de Empleo , la decisión de no intervenir de manera efectiva para evitar los despidos o los mecanismos que ha previsto activar para garantizar el cumplimiento de los compromisos de inversión e incremento de empleo que la empresa asumió en el pasado».

El PSOE también pregunta por el futuro de la empresa y se hace eco de un rumor entre la plantilla al preguntar si «tiene conocimiento la Xunta sobre la posible adquisición de la factoría por parte de Altri».