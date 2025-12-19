Protección Civil festeja a su Patrona y de la ciudad, la Virgen de la O

La Virgen de la Esperanza, o de la O, es la Patrona de la ciudad de Pontevedra, pero apenas se festeja. Apenas unas bombas de palenque, un grupo folclórico en las calles y poco más. La parroquia de San Bartolomé sí celebra este día, con una misa a la que asisten los voluntarios de Protección Civil, ya que la Virgen de la O también es su Patrona.