El Espazo Nemonon de Pontevedra acogió la presentación de «Los grandes vinos gallegos», el nuevo trabajo del historiador e investigador Xavier Castro, uno de los mayores especialistas en la cultura gastronómica y vitivinícola de Galicia.

