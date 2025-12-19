Pontevedra alegará el diseño viario del proyecto público de suelo residencial en San Mauro

El Concello presentará alegaciones al proyecto de la Consellería de Vivenda para habilitar suelo residencial entre O Marco y A Parda, que la Xunta denomina San Mauro, para pedir que se prolongue un vial que mejoraría las comunicaciones de la antigua finca de Fenosa, adquirida hace unos meses por el Concello para ubicar allí sus servicios de emergencias.

El alcalde, Miguel Fernández Lores, reclama a la consellería que el plan viario del proyecto residencial, para más de 2.000 viviendas y ya en fase de tramitación ambiental, mejore el acceso a esos terrenos de la Rúa do Campo Santo. El gobierno local también pide que el futuro plan residencial disponga de viales que garanticen la conexión de esa zona con el centro de la ciudad, de modo que haya enlaces con Virxinia Pereira, la Avenida das Chans oPedra do Lagarto.

Por otra parte, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, junto con el secretario xeral de Vivienda e Urbanismo, Heriberto García Porto, participó ayer en la reunión del consejo de administración de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal), que autorizó la adjudicación del contrato del servicio de dirección de obra para un grupo de viviendas de Valdecorvos, en Pontevedra. Se trata de los servicios de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras para la construcción de un edificio de 56 viviendas de promoción pública en la parcela 14 del polígono de Valdecorvos. La dirección de obra se adjudicará a Iglesias y Veiga Arquitectos S.L.P. por importe de 145.092,31 euros y Sólido Estudio de Arquitectura S.C. será el adjudicatario de la dirección de ejecución, por importe de 126.459,41 euros. Finalmente, la coordinación de seguridad y salud se adjudica a Incope Consultores S.L. por importe de 34.083,30 euros.