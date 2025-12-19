Poio contrata nuevos baños y el puesto de socorrismo para la playa de Cabeceira

El Concello de Poio ha contratado ya la instalación de nuevos baños públicos y de un puesto de socorrismo en la playa de Cabecera, en Lourido. El módulo se situará en el mismo emplazamiento del actual, que debido a su elevado deterioro no puede ser reutilizado. Las nuevas instalaciones tendrán unas dimensiones aproximadas de 8,34 metros de largo, 2,36 metros de ancho y 2,85 metros de altura. Incluirán aseos femeninos y masculinos, cada uno con un inodoro individualizado y lavabo, adaptados para personas con movilidad reducida. Por su parte, el puesto de socorrismo contará con un espacio destinado a la vigilancia, primeros auxilios y coordinación de emergencias.