La playa de Silgar recibe una nueva pasarela peatonal que se instalará en los próximos días

La playa de Silgar sumará en los próximos días una nueva bajada peatonal accesible para usuarios con movilidad reducida, sillas y carros respondiendo a una demanda de los bañistas. La estructura de la bajada ya llegó a la playa y será instalada en uno de los extremos del arenal más próximo a Punta Vicaño. La actuación impulsada por la Concejalía de Turismo y Playas, dirigida por Juan Deza, cuenta con una ayuda de más de 47.000 euros de la Consellería do Mar a través del GALP.

Los trabajos incluyeron también el desmontaje del tramo de balaustrada de granito existente para permitir el acceso a la pasarela, así como el montaje de pasarela formada por pilares, vigas, pontones y entablado de plástico reciclado, así como barandillas de acero inoxidable que se realizará en los próximos días.

Por otra parte, una nueva silla anfibia se suma al material que el Concello de Sanxenxo destina a los servicios de playas para mejorar la accesibilidad de los arenales. Además, ofrecerá en temporada alta zonas de sombra en Silgar, Panadeira, Baltar, Caneliñas y Canelas. La adquisición se realizó con fondos del GDR.