El parón navideño de las obras permite abrir los dos carriles de en A Barca hasta el 12 de enero

La carretera PO-308 entre el Casal de Ferreirós y el nudo de A Barca recupera hoy cierta normalidad de tráfico ya que el Concello de Poio reabre los dos carriles de circulación en la zona tras dos meses de carril único por su reforma. La razón es el parón navideño del sector de la construcción, de modo que la situación actual, con desvíos de los coches, se retomará el 12 de enero. Son 25 días de paréntesis que llegan justo después de que vecinos de A Caeira presentaran en el Concello más de un centenar de firmas para protestar por los inconvenientes que provocan los desvíos de los coches por esa urbanización. De este modo, desde hoy se levantan las restricciones vigentes y se suspenden los desvíos habilitados hasta ahora por A Caeira y Campañó para los vehículos que se dirigen desde Pontevedra hacia Poio. No obstante, regresarán tras las fiestas navideñas.

En su escrito, además de solicitar una reunión con el gobierno local, los afectados piden mayor control policial en la zona y la implantación de «medidas urgentes de regulación del tráfico tanto de turismos, como de tráfico pesado, que influyen sobre la seguridad vial y el deterioro del firme de las calzadas de la zona residencial».

Y es que además del caos circulatorio, los vecinos alertan de problemas de seguridad y expresan la «preocupación creciente por la creciente inseguridad personal y de las viviendas, en las que hubo intento de entrar en chalets y pisos, con seguimiento previo de aplicar silicona en las puertas de algunos pisos, señales para comprobar si viven o en ellos y horarios de sus habitantes».

La actuación en A Barca forma parte de la reforma del primer tramo urbano de la PO-308, comprendido entre el puente y Casal de Ferreirós. Desde el inicio de los trabajos, el Concello había avanzado que el plan de tráfico se iría ajustando en función de las circunstancias, con el objetivo de minimizar las molestias cuando fuese posible.