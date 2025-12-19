O Apalpador sale a callejear en Pontevedra

La Asociación de Veciños Eduardo Pondal celebrará mañana sábado la fiesta de bienvenida a O Apalpador, un carbonero que en estas fechas baja del monte para apalpar las barrigas de los niños y darles castañas. A las 12 horas habrá fiesta infantil con Migallas Teatro y a las 17.30 horas será la Ruada do Apalpador, con salida de O Gorgullón y recorrido por el centro hasta la Praza da Verdura. A las 19 horas será la recepción y a las 19.30 habrá música y pinchos con «Pandereteiras do Gorgullón».