El Museo abre hoy una muestra de los fotógrafos del siglo XIX en la ciudad

Los fotógrafos profesionales y aficionados que trabajaron entre 1843 y 1900 en Pontevedra construyeron a través de los retratos y de la fotografía urbana la memoria visual de la ciudad. Esta es la tesis de la que parte a exposición ‘Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX’, que se inaugura hoy en el Museo de Pontevedra y ayer presentó el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, acompañado de la directora del Museo, Ángeles Tilve, y de las comisarias, las conservadoras del Museo Cristina Echave Durán y Reis Camina Castro.

La muestra se podrá visitar en el Edificio Castelao hasta el 5 de abril. La componen alrededor de 300 fotografías, la mayoría originales del XIX, y más de un centenar de objetos y mobiliario. Se trata de celebrar el trabajo de los pioneros de la fotografía, en un arco temporal de seis décadas que va del daguerrotipo a la revisa ilustrada, pasando por la «carte de visite», la crónica urbana y la fotografía científica y patrimonial.

La muestra dedica especial atención a dos aspectos predominantes en la fotografía del XIX: el retrato y la fotografía urbana, y hace hincapié también en otros aspectos como el uso documental y científico de la fotografía y la irrupción de las revistas ilustradas. Es destacable que el grueso de la muestra está formada por fotografías originales del siglo XIX, apoyadas con ampliaciones y reproducciones actuales.

A partir de 15 de enero, el equipo de Educación del Museo ofrecerá visitas guiadas todos los jueves a las 18.00 horas.