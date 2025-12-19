Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Museo abre hoy una muestra de los fotógrafos del siglo XIX en la ciudad

Se podrá visitar hasta abril con otras entre los años 1843 y 1900

Presentación de ayer. | |

REDACCIÓN

Pontevedra

Los fotógrafos profesionales y aficionados que trabajaron entre 1843 y 1900 en Pontevedra construyeron a través de los retratos y de la fotografía urbana la memoria visual de la ciudad. Esta es la tesis de la que parte a exposición ‘Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX’, que se inaugura hoy en el Museo de Pontevedra y ayer presentó el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, acompañado de la directora del Museo, Ángeles Tilve, y de las comisarias, las conservadoras del Museo Cristina Echave Durán y Reis Camina Castro.

La muestra se podrá visitar en el Edificio Castelao hasta el 5 de abril. La componen alrededor de 300 fotografías, la mayoría originales del XIX, y más de un centenar de objetos y mobiliario. Se trata de celebrar el trabajo de los pioneros de la fotografía, en un arco temporal de seis décadas que va del daguerrotipo a la revisa ilustrada, pasando por la «carte de visite», la crónica urbana y la fotografía científica y patrimonial.

La muestra dedica especial atención a dos aspectos predominantes en la fotografía del XIX: el retrato y la fotografía urbana, y hace hincapié también en otros aspectos como el uso documental y científico de la fotografía y la irrupción de las revistas ilustradas. Es destacable que el grueso de la muestra está formada por fotografías originales del siglo XIX, apoyadas con ampliaciones y reproducciones actuales.

A partir de 15 de enero, el equipo de Educación del Museo ofrecerá visitas guiadas todos los jueves a las 18.00 horas.

