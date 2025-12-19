Moraña ofrece terrenos a la Xunta para acoger una residencia de la tercera edad

El alcalde de Moraña, Sito Gómez, ha logrado la colaboración de la Xunta de Galicia, en el transcurso de su reunión con el presidente Alfonso Rueda, para la construcción de una residencia de la tercera edad pública en el municipio y para el desarrollo del proyecto natural de A Pontenova. El regidor local agradeció la «sensibilidad y compromiso» del titular autonómico con Moraña y su apoyo para sacar adelante estas dos iniciativas, que calificó de «fundamentales para el futuro y el desarrollo» del municipio.

En el caso de la residencia de la tercera edad, Sito Gómez anunció la intención del Concello de concurrir a la convocatoria de la Xunta para la construcción de 24 centros en toda Galicia y recibió el apoyo del presidente autonómico, puesto que Moraña cumplirá con el principal requisito, que es el de poner a disposición del gobierno gallego de los terrenos necesarios.

En este sentido, el alcalde morañés explicó que ya dispone de la parcela con las dimensión requeridas y que actualmente se está trabajando en ciertos ajustes urbanísticos. «Le expliqué al presidente Rueda que Moraña es el principal referente en el campo de los Servicios Sociales del norte de la provincia con la Unidad Alzhéimer, el centro de Apacaf, las medidas de conciliación gratuitas o el gran funcionamiento del departamento municipal, por lo que la residencia sería cerrar el círculo y tendría todo el sentido del mundo que una se construyera en nuestro ayuntamiento», apreció Gómez.

Por otra parte, el otro gran proyecto que acometerá la Xunta será la conexión de A Pontenova con el casco urbano de Santa Lucía a través de una senda peatonal de casi un kilómetro desde el tanatorio y el acondicionamiento integral y dotación de servicios la este entorno anexo al embalse del río Umia.

Esta actuación incluye el citado paseo natural hasta este espacio, dando continuidad a los trabajos que ya se realizan y que pretenden conectar toda esta zona de Moraña hasta Ponte Taboada, y la construcción de diversas instalaciones de ocio integradas en el entorno. «El proyecto de A Pontenova es una vieja ambición que tenemos en Moraña y que tiene su complejidad, pero lo tenemos muy trabajado y ahora, con el apoyo económico de la Xunta, lo vamos a hacer realidad y va a ser un referente natural y lúdico de gran importancia para nuestro municipio, concluyó el alcalde.