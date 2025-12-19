Luz y sonido en la iglesia de Virgel del Camino

La Diputación de Pontevedra promueve un espectáculo a través del cual la fachada de la iglesia de Virgen del Camino será el lienzo de una propuesta audiovisual que fusionará arte contemporáneo y patrimonio cultural. El espectáculo se celebrará este viernes (20, 20.30 y 21 horas), sábado (19.30, 21 y 21.30 horas) y domingo (19.30, 20.30 y 21.00 horas).