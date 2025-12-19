Lores reafirma que se presentara 2027: «Pontevedra no tiene techo»

En un desayuno con los medios locales, Miguel Anxo Fernández Lores ha despejado esta mañana cualquier duda sobre su futuro político. El regidor nacionalista reitera que su intención es encabezar la candidatura del BNG en las municipales de 2027, siempre que su formación así lo decida. Con la vista puesta en un horizonte de ocho a diez años, Lores se siente con fuerzas para liderar lo que denomina la «culminación del modelo Pontevedra».

El balance del alcalde incluyó un repaso a la relación con otras administraciones. En el caso del Estado "no podemos estar satisfechos", señaló, criticando la paralización del nudo de Bomberos y del paseo a Marín.

Por lo que respecta a la Xunta, se mostró "moderadamente satisfecho" con la administración autonómica, valorando la rectificación en la variante de Alba y los avances en vivienda pública tras 15 años de parálisis.

Cuestionó especialmente la respuesta de la Diputación, a la que exigió un trato "equitativo" para la capital de la provincia. Especialmente, lamentó la falta de avances en la rehabilitación de Santa Clara y de los edificios centrales del Museo.

Tras los resultados de las últimas elecciones, que el propio alcalde reconoció como "no excesivamente buenos", Lores ha explicado que tomó la decisión de ponerse al frente con mayor intensidad para "priorizar los temas importantes". Dos años y medio después de aquella noche electoral, el regidor asegura que las bases para el nuevo proyecto están sentadas y que el Concello vive "probablemente el mejor momento de su historia" en cuanto a actividad económica y empleo.

El alcalde desgranó los hitos de la gestión actual, destacando la puesta en marcha del nuevo contrato de residuos, “un tema que me hace muchísima ilusión", reconoció, y las transformaciones urbanas previstas o en marcha en barrios como Mollavao, Monte Porreiro, A Parda y Campolongo.

También la actividad económica, de empleo y visibilidad ligada a grandes eventos culturales y deportivos como los Feroz o el triatlón.

Lores se plantea un desafío nuevo para el próximo mandato: "Rematar la ciudad". Según el alcalde, el objetivo es completar la rehabilitación de zonas de la ciudad (señaló en especial a ciertas áreas del centro histórico) que aún están pendientes. También se propone extender el modelo de calidad de vida hacia la periferia y el rural, al que calificó como "el más avanzado en servicios de toda Galicia".

No eludió la polémica sobre Ence. Aunque lamentó la situación de los trabajadores, fue tajante: "El futuro de Pontevedra no pasa por mantener la celulosa en la ría". Lores denunció el impacto del monocultivo de eucalipto en Galicia y defendió que la ciudad tiene músculo suficiente (51.000 puestos de trabajo en total) para buscar alternativas económicas más sostenibles

Mirando hacia 2027, el alcalde situó a la cohesión social, la crisis climática y el cuidado del entorno en el centro de su agenda. "No tenemos planeta B", sentenció, subrayando su preocupación por la gestión de los montes, la recuperación de los ríos y la regeneración de la ría.

En este punto, no eludió la polémica sobre Ence. Aunque lamentó la situación de los trabajadores, fue tajante: "El futuro de Pontevedra no pasa por mantener la celulosa en la ría". Lores denunció el impacto del monocultivo de eucalipto en Galicia y defendió que la ciudad tiene músculo suficiente (51.000 puestos de trabajo en total) para buscar alternativas económicas más sostenibles.

Destacó en uno de los tráficos más grandes del Puerto de Marín es la astilla de madera. “La traen de Uruguay para controlar el precio aquí”, lamentó el regidor, “ni siquiera usan la materia prima” de un país lleno de eucaliptos. Con el nivel de paro más bajo de las últimas décadas, “el futuro no pasa por seguir poniendo celulosas en Galicia”, aseveró, “están cambiando el paisaje” y continuar con esta industrialización que “no quiere Portugal” es “pan, entre comillas, para hoy y hambre para mañana”.

Presupuestos y diálogo político

Respecto al futuro inmediato, Lores, al que acompañaron durante el desayuno con los medios los concejajes Eva Vilaverde, Anabel Gulías y Alberto Oubiña, confirmó que las negociaciones con el PSOE para los presupuestos avanzan, aunque condicionadas por la incertidumbre sobre los fondos europeos y el techo de gasto estatal. "Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo", afirmó, al tiempo que lanzó un dardo al Partido Popular local, acusándolo de no participar activamente en la elaboración de las cuentas a pesar de los ofrecimientos.

El alcalde concluyó reafirmando su optimismo: «Dije que este sería uno de los mejores mandatos de mi vida y estoy convencido de ello. Esta ciudad no tiene techo».