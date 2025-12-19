Ingrid García-Jonsson suma un reconocimiento más a su lista: está nominada a la próxima edición de los Premios Feroz como Mejor actriz protagonista de una serie por su papel en ‘Superestar’.

—‘Superestar’ muestra varias facetas de Yurena, ¿qué descubrió de ella?

Muchas cosas que no sabía porque yo era muy pequeña cuando ella salía en la tele, entonces la recordaba casi como un animal mitológico. Aprendí todo lo que pasó en su vida, el fenómeno televisivo que supuso, la tenacidad que ella luego ha tenido a la hora de superar todos los problemas que se le han ido planteando y, por supuesto, también lo que sufrió. En general, para mí ha sido un descubrimiento de la persona.

—¿Cómo fue ese proceso de creación del personaje?

Fue muy difícil porque siempre que haces un personaje real ya de por sí hay un objetivo que tienes que alcanzar que es un imposible, porque ella es una persona y yo soy otra. Entonces, hay unos límites físicos que no puedes cruzar. Además, hay unas expectativas que te pueden dificultar un poco trabajar porque sabes que hay mucha gente que conoce al personaje y que espera ver a una Tamara en concreto o a una Yurena en concreto. No puedo interpretar al personaje que la gente está esperando ver, sino el que está escrito en guion, que también es de ficción. Hay muchos elementos externos que tienes que dejar a un lado a la hora de trabajar.

—¿Qué parte del rodaje le resultó más complicada?

Interpretativamente todo el rodaje fue muy complicado, pero luego todo fue magnífico. No hubo ningún día en el que sintiera que esto no iba a salir. No siempre pasa que todo el equipo reme en la misma dirección y le ponga la misma ilusión a las cosas y aquí yo creo que estábamos todos en el mismo barco. Recuerdo hablarlo con Nacho Vigalondo -el creador- y reírnos y decir «vamos a tener que inventarnos cosas chungas que hayan pasado» porque milagrosamente se dio todo con mucha facilidad.

—¿Ha tenido contacto con Yurena?

Tomamos un café antes de empezar a rodar porque ella me quería conocer y a mí también me interesaba ver a quién iba a interpretar, pero durante el rodaje no seguimos el contacto. Sentía que no quería meterme más en la vida de Yurena de lo que ya hacía ni molestarla. Me parecía muy generosa por habernos dejado hacer la serie de su vida. Luego, cuando vio la serie sí que nos hemos visto más veces, ha sido muy bonito. Me siento muy agradecida de que ella haya sido tan cariñosa y se lo haya tomado tan bien.

—¿Cómo definiría su experiencia trabajando con Rocío Ibáñez?

Muy bien, nos hemos llevado estupendamente. No hemos tenido tantas escenas juntas como a mí me hubiera gustado, pero son escenas muy especiales las que hemos compartido.

—En su caso, ya desde joven lleva realizando trabajos de televisión o interpretación.

Estaba apuntada a los grupos de teatro del colegio, pero antes hice danza. Entonces, llevo poniéndome encima de los escenarios desde los diez años o así. Por desgracia, nunca he tenido dinero suficiente para pagarme una escuela de interpretación, tuve que encontrar mi sitio desde otro lado. La formación y el trabajo iban de la mano.