Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

A ‘influencer’ Rita, a Reina do Mercadillo, no programa festivo de Barro

REDACCIÓN

Barro

As Concellerías de Festas e Benestar de Barro preparan un programa de actividades para despedir o ano e comezar 2026. «Trala boa acollida do ano pasado, reeditamos a Festa de Fin de Ano e o Mercado de Nadal e ademáis incorporamos un Plan de Ocio e Conciliación destinado á rapazada, ademáis dunha excursión a Vilanova de Cerveira e ás luces de Vigo», explica o tenente de alcalde José Sanmartín. Así, unha das novidades será ‘En Plan Nadal’, os días 26, 27 e 28 de decembro e 2, 3 e 4 de xaneiro en tres espazos diferentes: o pavillón, o salón de actos da Biblioteca e a carpa instalada no exterior do Centro Cívico. Segundo detalla Sanmartín, é unha actividade de conciliación familiar destinada á rapazada de 12 a 16 anos, que poderá disfrutar de zona de ocio, competicións deportivas, concursos de cancións e charlas interxeneracionais. Nunha delas estará presente a influencer Rita, a ‘Reina do Mercadillo’.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents