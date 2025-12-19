A ‘influencer’ Rita, a Reina do Mercadillo, no programa festivo de Barro
REDACCIÓN
As Concellerías de Festas e Benestar de Barro preparan un programa de actividades para despedir o ano e comezar 2026. «Trala boa acollida do ano pasado, reeditamos a Festa de Fin de Ano e o Mercado de Nadal e ademáis incorporamos un Plan de Ocio e Conciliación destinado á rapazada, ademáis dunha excursión a Vilanova de Cerveira e ás luces de Vigo», explica o tenente de alcalde José Sanmartín. Así, unha das novidades será ‘En Plan Nadal’, os días 26, 27 e 28 de decembro e 2, 3 e 4 de xaneiro en tres espazos diferentes: o pavillón, o salón de actos da Biblioteca e a carpa instalada no exterior do Centro Cívico. Segundo detalla Sanmartín, é unha actividade de conciliación familiar destinada á rapazada de 12 a 16 anos, que poderá disfrutar de zona de ocio, competicións deportivas, concursos de cancións e charlas interxeneracionais. Nunha delas estará presente a influencer Rita, a ‘Reina do Mercadillo’.
- La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 46.651 euros
- Ahogado y sin posibilidad de ayuda: el triste final de un gato de colonia en Pontevedra
- Caminar por la PO-308 en Poio, una acción de riesgo
- Hallado un coche de las carreras ilegales de Poio
- Más de medio millón de euros para el nuevo local de Mango en Pontevedra
- El pasado marítimo emerge en la calle Galera
- Maneras de los autónomos de mantenerse con éxito: de la construcción a la moda
- El puente de Ponte Sampaio aumenta su seguridad con nueva iluminación