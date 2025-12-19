Homenaje a una campeona
Reconocimiento en el CEIP Marcos da Portela a Ainhoa López, campeona de España de taekwondo
Pontevedra
El CEIP Marcos da Portela fue ayer el escenario del homenaje a Ainhoa López, recién proclamada campeona de España de taekwondo. El acto contó con la presencia de alumnos y compañeros y se sumó el alcalde, Miguel Fernández López.
El club Taekanart recuerda que en el Campeonato de España por Clubes 2025 celebrado en La Nucía «nuestro equipo lo dio todo. Algunos competidores llegaban incluso tocados por una gripe, pero aun así se subieron al tapiz con valentía y lucharon cada punto con corazón: medalla de oro para Ainhoa López, que realizó un campeonato impecable, ganando tres combates seguidos hasta proclamarse campeona; y medalla de bronce para Álex Pazos tras una gran actuación».
Suscríbete para seguir leyendo
- La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 46.651 euros
- Ahogado y sin posibilidad de ayuda: el triste final de un gato de colonia en Pontevedra
- Caminar por la PO-308 en Poio, una acción de riesgo
- Hallado un coche de las carreras ilegales de Poio
- Más de medio millón de euros para el nuevo local de Mango en Pontevedra
- El pasado marítimo emerge en la calle Galera
- Maneras de los autónomos de mantenerse con éxito: de la construcción a la moda
- El puente de Ponte Sampaio aumenta su seguridad con nueva iluminación