Homenaje a una campeona

Reconocimiento en el CEIP Marcos da Portela a Ainhoa López, campeona de España de taekwondo

Un momento del acto de ayer, con el alcalde (izquierda) y Ainhoa López.

Un momento del acto de ayer, con el alcalde (izquierda) y Ainhoa López. / Rafa Vázquez

R. P.

Pontevedra

El CEIP Marcos da Portela fue ayer el escenario del homenaje a Ainhoa López, recién proclamada campeona de España de taekwondo. El acto contó con la presencia de alumnos y compañeros y se sumó el alcalde, Miguel Fernández López.

El club Taekanart recuerda que en el Campeonato de España por Clubes 2025 celebrado en La Nucía «nuestro equipo lo dio todo. Algunos competidores llegaban incluso tocados por una gripe, pero aun así se subieron al tapiz con valentía y lucharon cada punto con corazón: medalla de oro para Ainhoa López, que realizó un campeonato impecable, ganando tres combates seguidos hasta proclamarse campeona; y medalla de bronce para Álex Pazos tras una gran actuación».

