El impacto de la gripe y la huelga de médicos tensionan la hospitalización del área sanitaria

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés es la que ha registrado un mayor incremento en Galicia en la tasa de ingresos por infecciones respiratorias agudas en la última semana, según informa la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, con un 39,2% más.

Según estos últimos datos, la actividad gripal continúa con una intensidad media, siendo el aumento de ingresos en todos los grupos de edad.

En el caso de Pontevedra, los primeros días de esta semana el servicio de Urgencias del Hospital Montecelo tuvo una afluencia muy importante de enfermos, tanto es así que hubo quejas relativas a las largas esperas por una cama para su hospitalización en planta.

El gerente del área sanitaria, José Flores, confirmó ayer a FARO que se ha incrementado el número de pacientes ingresados, pero que también ha tenido «un impacto importante» la huelga de médicos, llevada a cabo la semana pasada. «Más la subida de los procesos respiratorios, sobre todo relacionados con la gripe, además del coronavirus y el virus sincitial respiratorio, que también impactan, pero en menor medida», añade.

De hecho, las consultas de especialistas en los hospitales pontevedreses están estos días especialmente saturadas, tal y como se pudo comprobar ayer mismo por la mañana en la planta correspondiente de Montecelo.

Zonas de espera

Sobre las quejas de familiares de pacientes oncológicos que tuvieron que esperar en Urgencias, aclaró que se han habilitado zonas cercanas a este servicio en las que «una vez vistos por los especialistas y con orden de ingreso, esperarán en una zona más digna, que no sean pasillos». «Son pacientes de un perfil determinado que no van a necesitar un soporte respiratorio durante esa espera y que tendrán una estancia más cómoda en ese tiempo que tardan en subir a planta», matizó.

Hay que recordar el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés activó el pasado 1 de diciembre su «Plan de Invierno», según el cual los servicios de Urgencias tendrán áreas específicas para el manejo de los pacientes con sospecha de gripe, para evitar la propagación de este virus y otros de tipo respiratorio, como el covid.