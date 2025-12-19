La gala ‘Haz realidad su ilusión’, colofón a la recogida de juguetes de Botón de Ancla

La farola central de los Jardines Rosalía de Castro y el ambiente navideño creado a su alrededor fue el escenario elegido este año por la Asociación Cultural y Gastronómica Botón de Ancha para presentar su Gran Gala ‘Haz realidad su ilusión’. La cita llega a su sexta edición y sirve como visualización de la campaña que cada año organiza Botón de Ancla con el fin de recoger juguetes a repartir entre los niños de las familias menos favorecidas de Marín.

En la gala que se celebrar mañana sábado a las 17.00 horas en el Paraninfo del Instituto Illa de Tambo participan veinticinco cantantes y dúos, componentes de orquestas de la verbena gallega, también ganadores de diferentes ediciones del concurso Recantos de la TVG y otros habituales colaboradores de la asociación.

No faltará un grupo de gaitas, otro de baile y humoristas y la entrada es libre, a cambio de un juguete