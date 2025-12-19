Un festival que da luz

La Navidad es una de las fechas más especiales para los usuarios de Amencer-Aspace de Pontevedra. Y como cada año, han hecho de su tradicional festival navideño una cita inolvidable.

Los alumnos del Centro de Educación Especial de Lourizán llevaron ayer la representación de la obra «La luz que recorrió el mundo» al salón de actos de la Residencia de Mayores pública de Campolongo.

Se trata de una cita en la que los usuarios de Amencer pueden demostrar sus capacidades y a través de la cual se ofrece una tarde entretenida a las personas mayores de la residencia, fomentándose interacción entre ambos colectivos.

Como es habitual en este festival, la asociación aprovechó para premiar a una entidad colaboradora y a una persona por su especial vinculación con el colectivo de personas con parálisis cerebral y con Amencer-Aspace.

Este año los premiados han sido la Fundación AMA, que colabora anualmente con una aportación para la financiación de los programas y recursos de la entidad, y al voluntario Santiago Blanco, por su labor solidaria con las personas usuarias del centro de día de Campolongo.

Recogida de galardones. | R.V.

Con estos reconocimientos se quiere dar visibilidad a la importancia de la colaboración solidaria de entidades y personas para la mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral que diariamente asisten a los centros de Amencer-Aspace en Pontevedra, Vilagarcía de Arousa y Vigo.

El festival de Navidad es un acto abierto a la participación de la ciudadanía, por lo que también asistieron familiares y amigos que comprobaron de primera mano el talento interpretativo de los alumnos del centro educativo que se subieron al escenario.

Los aplausos del público demostraron que, una vez más, la iniciativa fue todo un acierto.

Próximas visitas: Boa Vida y el IES Valle-Inclán

La residencia de mayores de Campolongo recibirá más visitas a lo largo de las próximas semanas. Por un lado, hoy viernes, a las 17 horas, tendrá lugar un encuentro por la convivencia organizado por la asociación Boa Vida, con la actuación de un coro intercultural de 40 personas. Por otra parte, tras las vacaciones, alumnos del IES Valle-Inclán visitarán a los mayores en el marco de una asignatura de «Educación en Valores Cívicos y Éticos».