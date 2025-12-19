Se expone en sus orillas el plan para destapar el río de Os Gafos
REDACCIÓN
Pontevedra
Varios paneles permanecen desde ayer en el parque de la Constitución, en Campolongo, para exponer en las orillas de Os Gafos el proyecto de renaturalización del río en ese barrio. La muestra forma parte del programa municipal Redeverde, que también incluye la mejora de la Xunqueira da Gándara (las marismas de Alba) o la reforma del parque María Viñals, la zona verde situada ante el edificio administrativo de la Xunta.
