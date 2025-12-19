Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ence anuncia un acuerdo con los sindicatos para el ERE en Pontevedra, pendiente de ratificación en asambleas

El planteamiento inicial implicaba la salida de 39 trabajadores que el acuerdo ha reducido y vinculado a la voluntariedad.

Fábrica de Ence en Lourizán / FdV

R. P.

Pontevedra

Ence ha alcanzado un acuerdo con la representación legal de los trabajadores de la fábrica de Pontevedra, oficinas centrales de Galicia, oficinas centrales de Navia y de Madrid, pendiente de ratificación en asambleas.

El planteamiento inicial implicaba la salida de 39 trabajadores de la factoría de Pontevedra, que el acuerdo ha reducido y vinculado a la voluntariedad.

La compañía, que informa del acuerdo, recuerda que tras sumar cuatro trimestres consecutivos de pérdidas, Ence ha puesto en marcha un plan de eficiencia y competitividad en su negocio de celulosa que se implementará en el periodo 2025-2027 apoyado en dos pilares.

Por un lado, se refiere a la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, a la racionalización de sus procesos operativos.

"La ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027", apunta.

Estas amortizaciones de puestos, según indica, exigen llevar a cabo inversiones previas que permitan automatizar tareas o mejorar los procesos actuales algunas de las cuales se han realizado ya en 2025.

