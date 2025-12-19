Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Donación de alimentos a Rías Baixas

: La empresa Darlim, entregó un lote con más de 200 kilos de alimentos al Banco de Alimentos Rías Baixas. La donación se realizó en la base de la ONG en Vilalonga a la presidenta del colectivo social, Dora Pérez.

